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Энди Маррей с победы стартовал на Мастерсе в Торонто

Теннис
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Британец одержал победу в двухсетовом матче

Энди Маррей с победы стартовал на Мастерсе в Торонто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский теннисист Энди Маррей одержал победу над 39-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Сонего в первом круге "Мастерса" в Торонто (Канада). Спортсмен обыграл соперника в двух сетах.

Торонто. Первый круг

Энди Маррей - Лоренцо Сонего 7:6 (7:3), 6:0

Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. Энди Маррей по ходу матча выполнил один эйс, реализовал три брейк-пойнта из шести, спас три брейк-пойнта соперника и допустил четыре двойные ошибки. На счету Лоренцо Сонего — четыре подачи навылет и три двойные ошибки.

Во втором круге Энди Маррей сыграет с победителем матча между десятым сеяным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и квалифаером австралийцем Максом Пёрселлом.

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