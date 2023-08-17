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Марин Чилич пропустит Открытый чемпионат США
Сейчас он занимает 121-ю позицию в рейтинге
Фото: Getty Images
Победитель Открытого чемпионата США — 2014 хорват Марин Чилич не примет участия в турнире в этом году из-за травмы колена, пишет Associated Press.
На этой неделе 34-летний теннисист опустился на 121-ю позицию в рейтинге ATP. В нынешнем сезоне Чилич провёл только два матча.
В прошлом году Чилич играл в полуфинале Открытого чемпионата Франции, на US Open и Australian Open дошёл до четвёртого круга, но в Уимблдоне не принимал участия.
Напомним, что Открытый чемпионат США — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября.
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