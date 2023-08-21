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Ник Кирьос: Всем моим фанатам нужно просто быть терпеливыми

Теннис
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Австралиец анонсирует хорошие новости

Ник Кирьос: Всем моим фанатам нужно просто быть терпеливыми

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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос выпустил обращение к своим фанатам по поводу своего продолжительного отсутствия в туре.

"Обращаюсь к миллионам моих фанатов. Думаю, нам всем нужно просто быть терпеливыми. Поверьте, в моём энергетическом баке ещё много топлива, моему организму просто нужно время на восстановление.

Я по-прежнему мотивирован: как в тренажёрном зале, так и в процессе лечения. Всё за пределами корта идёт отлично, я мечтаю вернуться и снова провести сезон, подобный моему последнему", — написал Кирьос в своих социальных сетях.

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В статье: Ник Кирьос
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