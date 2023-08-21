Ник Кирьос: Всем моим фанатам нужно просто быть терпеливыми

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос выпустил обращение к своим фанатам по поводу своего продолжительного отсутствия в туре.

"Обращаюсь к миллионам моих фанатов. Думаю, нам всем нужно просто быть терпеливыми. Поверьте, в моём энергетическом баке ещё много топлива, моему организму просто нужно время на восстановление.

Я по-прежнему мотивирован: как в тренажёрном зале, так и в процессе лечения. Всё за пределами корта идёт отлично, я мечтаю вернуться и снова провести сезон, подобный моему последнему", — написал Кирьос в своих социальных сетях.