US Open. Катарина Завацкая с поражения стартовала на турнире

Катарина Завацкая покидает турнир в Нью-Йорке на старте квалификации. В матче первого круга украинка уступила Анне Бондар из Венгрии.

Нью-Йорк. Квалификация. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина, 188) - Анна Бондар (Венгрия, 126) 6:7(2), 4:6

Для Даяны квалификация турнира в Нью-Йорке стала пятой в карьере. Ранее оне не выходила в основной круг соревнований.

Отметим, в 2020 году Катарина начинала своё участие с основной сетки, так как квалификация была отменена в связи с пандемией.