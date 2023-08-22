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US Open. Катарина Завацкая с поражения стартовала на турнире

Теннис
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Снова не повезло

US Open. Катарина Завацкая с поражения стартовала на турнире

Фото: twitter

Новина українською

Катарина Завацкая покидает турнир в Нью-Йорке на старте квалификации. В матче первого круга украинка уступила Анне Бондар из Венгрии.

Нью-Йорк. Квалификация. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина, 188) - Анна Бондар (Венгрия, 126) 6:7(2), 4:6

Для Даяны квалификация турнира в Нью-Йорке стала пятой в карьере. Ранее оне не выходила в основной круг соревнований.

Отметим, в 2020 году Катарина начинала своё участие с основной сетки, так как квалификация была отменена в связи с пандемией.

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В статье: Катарина Завацкая
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