Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
US Open. Катарина Завацкая с поражения стартовала на турнире
Снова не повезло
Фото: twitter
Катарина Завацкая покидает турнир в Нью-Йорке на старте квалификации. В матче первого круга украинка уступила Анне Бондар из Венгрии.
Нью-Йорк. Квалификация. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина, 188) - Анна Бондар (Венгрия, 126) 6:7(2), 4:6
Для Даяны квалификация турнира в Нью-Йорке стала пятой в карьере. Ранее оне не выходила в основной круг соревнований.
Отметим, в 2020 году Катарина начинала своё участие с основной сетки, так как квалификация была отменена в связи с пандемией.
Популярное сейчас
- Леоненко: Зинченко, скорее всего, списан. Он просто пиарщик
- Ребров на матчи с Англией и Италией довызвал Караваева
- На днях увидите. Буданов анонсировал проблемы для оккупантов в Крыму
- На US Open-2023 проведут благотворительный матч в поддержку Украины
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО