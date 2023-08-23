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ВИДЕО. Эмма Радукану проводит тренировки в Китае

Теннис
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Чемпионка US Open готовится к турнирам

ВИДЕО. Эмма Радукану проводит тренировки в Китае

Фото: Forbes

Новина українською

Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану проводит тренировки на корте в родном городе своей мамы, Шэньяне (Китай).

Напомним, Радукану родилась в Торонто (Канада), однако с двух лет жила в Бромли (Великобритания). Отец Эммы, Ион Радукану, родом из Бухареста (Румыния), а мама, Рене Чжай – из Китая. Теннисистка имеет как британское, так и канадское гражданство.

Китайский журналист, опубликовавший видео с тренировки Радукану, предположил, что Эмма прилетела в Шэньян, так как прохладное лето этой местности очень напоминает английское.

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В статье: Эмма Радукану
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