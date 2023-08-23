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ВИДЕО. Эмма Радукану проводит тренировки в Китае
Чемпионка US Open готовится к турнирам
Фото: Forbes
Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану проводит тренировки на корте в родном городе своей мамы, Шэньяне (Китай).
Напомним, Радукану родилась в Торонто (Канада), однако с двух лет жила в Бромли (Великобритания). Отец Эммы, Ион Радукану, родом из Бухареста (Румыния), а мама, Рене Чжай – из Китая. Теннисистка имеет как британское, так и канадское гражданство.
Китайский журналист, опубликовавший видео с тренировки Радукану, предположил, что Эмма прилетела в Шэньян, так как прохладное лето этой местности очень напоминает английское.
Emma Raducanu is practicing her serve in...Shenyang, her mom's hometown.— Bendou Zhang???? (@BendouZhang) August 22, 2023
Located in northeast China, it is blessed with a cool summer. Something like English summer, no? pic.twitter.com/0mAreZtIEy
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