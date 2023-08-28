Кеи Нисикори снялся с US Open-2023

Японский теннисист Кей Нисикори снялся с Открытого чемпионата США. Причиной этого решения стала травма колена. Для спортсмена этот старт должен был быть только вторым после 21 месяца без выступлений на профессиональных турнирах.

На US Open Нисикори мог выступить по защищённому рейтингу. В текущем сезоне спортсмен также играл на трёх челленджерах, первый из которых — в Пуэрто-Рико — выиграл.

Напомним, что US Open пройдёт в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.