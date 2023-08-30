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Энди Маррей с победы стартовал на US Open-2023

Теннис
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Британец одержал победу в трехсетовом матче

Энди Маррей с победы стартовал на US Open-2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский теннисист Энди Маррей одержал уверенную победу на старте Открытого чемпионата США. Спортсмен обыграл 72-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте.

US Open. 1-й круг

Энди Маррей - Корентен Муте 6:2, 7:5, 6:3

Теннисисты провели на корте практически три часа. За это время Энди Маррей выполнил четыре эйса, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету Корентена Муте — пять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт и одна двойная ошибка.

Это была первая личная встреча спортсменов. Далее Энди Маррей встретится с победителем матча между 19-м сеяным из Болгарии Григором Димитровым и представителем Словакии Алексом Молчаном.

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В статье: Энди Маррей
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