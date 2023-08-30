Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Маррей с победы стартовал на US Open-2023
Британец одержал победу в трехсетовом матче
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский теннисист Энди Маррей одержал уверенную победу на старте Открытого чемпионата США. Спортсмен обыграл 72-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте.
US Open. 1-й круг
Энди Маррей - Корентен Муте 6:2, 7:5, 6:3
Теннисисты провели на корте практически три часа. За это время Энди Маррей выполнил четыре эйса, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету Корентена Муте — пять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт и одна двойная ошибка.
Это была первая личная встреча спортсменов. Далее Энди Маррей встретится с победителем матча между 19-м сеяным из Болгарии Григором Димитровым и представителем Словакии Алексом Молчаном.
Популярное сейчас
- Плей-офф раунд ЛЧ. Везение Галатасарая и долгожданное возвращение Браги
- Вице-президент Ворсклы: Один из клубов УПЛ просто начхал на нормы регламента, предлагая изменить его по ходу сезона
- ЛЧ. Атаковали одни, забивали другие. Янг Бойз, а не Маккаби в групповом турнире
- Новак Джокович уверенно стартовал на US Open
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО