Энди Маррей с победы стартовал на US Open-2023

Британский теннисист Энди Маррей одержал уверенную победу на старте Открытого чемпионата США. Спортсмен обыграл 72-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте.

US Open. 1-й круг

Энди Маррей - Корентен Муте 6:2, 7:5, 6:3

Теннисисты провели на корте практически три часа. За это время Энди Маррей выполнил четыре эйса, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету Корентена Муте — пять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт и одна двойная ошибка.

Это была первая личная встреча спортсменов. Далее Энди Маррей встретится с победителем матча между 19-м сеяным из Болгарии Григором Димитровым и представителем Словакии Алексом Молчаном.