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Один из матчей US Open резко прервал неожиданный гость. Видео
Это было действительно смешно
В субботу, 2 сентября, на Открытом чемпионате США по теннису состоялся матч парного разряда. В тяжелом противостоянии бельгийский дуэт Миннен/Викмайер уступили со счетом 1-2 (7-6; 2-6; 0-6) паре Зигемунд/звонарева.
Во втором сете поединок пришлось неожиданно прервать, а теннисисток пришлось заставить переиграть розыгрыш. Причиной тому стало появление на корте незваного гостя – белки.
Видео:
Напомним, что ранее Карлос Алькарас
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