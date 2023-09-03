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Один из матчей US Open резко прервал неожиданный гость. Видео

Теннис
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Это было действительно смешно

Один из матчей US Open резко прервал неожиданный гость. Видео

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 2 сентября, на Открытом чемпионате США по теннису состоялся матч парного разряда. В тяжелом противостоянии бельгийский дуэт Миннен/Викмайер уступили со счетом 1-2 (7-6; 2-6; 0-6) паре Зигемунд/звонарева.

Во втором сете поединок пришлось неожиданно прервать, а теннисисток пришлось заставить переиграть розыгрыш. Причиной тому стало появление на корте незваного гостя – белки.

Видео:

Напомним, что ранее Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала US Open.

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В статье: us open
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