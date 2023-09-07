В обновленных рейтингах впервые в истории тенниса сменятся первые ракетки мира во всех разрядах

В понедельник, 11 сентября, впервые в истории тенниса в один день сменятся первые ракетки мира во всех разрядах. После обновления рейтингов WTA и ATP новые лидеры появятся как в одиночных, так и в парных разрядах женских и мужских соревнований.

После окончания US Open-2023 на первое место в одиночном рейтинге ATP вновь поднимется сербский теннисист Новак Джокович.

В парном разряде ATP вместо британца Нила Скупски рейтинг возглавит американец Остин Крайчек.

Произойдёт смена первой ракетки мира и у женщин: польскую теннисистку Игу Швёнтек заменит Арина Соболенко.

Новый лидер парного рейтинга WTA пока не определился: первыми ракетками мира в паре могут стать американки Кори Гауфф и Джессика Пегула или же представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй.