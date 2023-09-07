  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. В обновленных рейтингах впервые в истории тенниса сменятся первые ракетки мира во всех разрядах
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В обновленных рейтингах впервые в истории тенниса сменятся первые ракетки мира во всех разрядах

Теннис
(1 голосов)

Все кардинально сменится

В обновленных рейтингах впервые в истории тенниса сменятся первые ракетки мира во всех разрядах

Фото: ATP Tour

Новина українською

В понедельник, 11 сентября, впервые в истории тенниса в один день сменятся первые ракетки мира во всех разрядах. После обновления рейтингов WTA и ATP новые лидеры появятся как в одиночных, так и в парных разрядах женских и мужских соревнований.

После окончания US Open-2023 на первое место в одиночном рейтинге ATP вновь поднимется сербский теннисист Новак Джокович.

В парном разряде ATP вместо британца Нила Скупски рейтинг возглавит американец Остин Крайчек.

Произойдёт смена первой ракетки мира и у женщин: польскую теннисистку Игу Швёнтек заменит Арина Соболенко.

Новый лидер парного рейтинга WTA пока не определился: первыми ракетками мира в паре могут стать американки Кори Гауфф и Джессика Пегула или же представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй.

По теме
yellow-arrow
Роджер Федерер назвал возможного победителя US Open-2023
yellow-arrow
Монфис: Я наслаждаюсь своей жизнью
yellow-arrow
Наоми Осака рассказала, когда возобновит карьеру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде