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Серена Уильямс поздравила Гауфф с победой на US Open. Фото
Невероятное достижение
Легенда мирового тенниса, американка Серена Уильямс поздравила свою соотечественницу, молодую Коко Гауфф с
"АААА поразительно, Коко" – написала Серена.
Напомним, что ранее Гауфф
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