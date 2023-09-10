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Серена Уильямс поздравила Гауфф с победой на US Open. Фото

Теннис
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Невероятное достижение

Серена Уильямс поздравила Гауфф с победой на US Open. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, американка Серена Уильямс поздравила свою соотечественницу, молодую Коко Гауфф с победой в финале Открытого чемпионата США. Соответствующий пост именитая спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

"АААА поразительно, Коко" – написала Серена.

Серена Уильямс поздравила Гауфф с победой на US Open. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Гауфф прокомментировала победу на US Open.

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В статье: Серена Уильямс Кори Гауфф
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