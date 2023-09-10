Серена Уильямс поздравила Гауфф с победой на US Open. Фото

Легенда мирового тенниса, американка Серена Уильямс поздравила свою соотечественницу, молодую Коко Гауфф с победой в финале Открытого чемпионата США. Соответствующий пост именитая спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

"АААА поразительно, Коко" – написала Серена.