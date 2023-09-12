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Илья Марченко вышел во второй круг турнира в Кэри
Украинец одержал уверенную победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Илья Марченко успешно стартовал в основной сетке "челленджера" в США. В матче первого круга украинец уступил представителю Франции Энзо Куако.
Кэри, США. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Энзо Куако (Франция, 3) 6:4, 7:6(2)
Матч продлился 1 час и 39 минут. В первом сете украинец отыгрался со счета 1:3, а во втором Марченко не сумел подать на матч в десятом гейме, но надежно отыграл тай-брейк, не проиграв ни одного розыгрыша на своей подаче.
Илья Марченко шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки, проиграл два гейма на своей подаче и сделал три брейка.
Следующим соперником украинца станет британец Тоби Самуэль (№472 АТР).
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