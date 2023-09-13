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PTPA высказалась по поводу дисквалификации Халеп

Теннис
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В крови теннисистки обнаружен допинг

PTPA высказалась по поводу дисквалификации Халеп

Фото: Tennis365

Новина українською

Пресс-служба Профсоюза теннисистов-профессионалов (PTPA) в соцсетях опубликовала заявление по поводу дисквалификации румынской теннисистки Симоны Халеп до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил.

"Мы поддерживаем игроков и защищаем их права во всех случаях. Это включает в себя осуществление должного процессуального и апелляционного права в делах о нарушении антидопинговых правил. Повторяющиеся и необъяснимые переносы слушаний по делу Симоны Халеп являются несправедливыми и неприемлемыми.

PTPA поддержит спортсменку в любых будущих обращениях, а также всех других игроков, которым требуется помощь. Согласно нашим принципам мы продолжим работать над совершенствованием процессов и будем двигаться вперёд на благо всего сообщества", — говорится в заявлении.

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В статье: Симона Халеп
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