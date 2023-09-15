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Энди Маррей принес первую победу Великобритании в Кубке Дэвиса

Теннис
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Он обыграл соперника в трехсетовом матче

Энди Маррей принес первую победу Великобритании в Кубке Дэвиса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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36-летний британский теннисист, 41-я ракетка мира Энди Маррей обыграл швейцарца Леандро Риди (152-е место в рейтинге АТР) в рамках группового этапа Кубка Дэвиса.

Матч продлился 3 часа 12 минут и завершился победой Маррея в трёх сетах.

Кубок Дэвиса

Энди Маррей - Леандро Риди 6:7 (7:9), 6:4, 6:4

Британец выполнил три эйса и не допустил двойных ошибок, у его оппонента шесть эйсов и четыре двойные ошибки. Энди Маррею удалось пять раз выиграть гейм на приёме, в то время как Риди выиграл лишь три таких гейма.

Данная встреча прошла в рамках противостояния сборной Великобритании и сборной Швейцарии. Победа Маррея позволила британцам выйти вперёд, счёт стал 1:0 в их пользу.

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В статье: Энди Маррей
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