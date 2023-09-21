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Эмма Радукану может вернуться в Тур в следующем сезоне
Британская теннисистка высказалась о восстановлении
Фото: NU.nl
Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о планах на возвращение в тур.
"Я вернусь в следующем сезоне. В нынешнем сезоне все турниры серии "Большого шлема" завершены. Было тяжело наблюдать за соревнованиями со стороны, но я старалась сосредоточиться на своём восстановлении. Тот факт, что боб мне всё ещё говорят, — это комплимент. Кто-то сказал мне: "Беспокойся, когда о тебе не говорят", — приводит слова Радукану BBC.
Напомним, весной этого года Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках.
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