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Экипировка Федерера, в которой он играл в финале Открытого чемпионата Австралии-2018, выставлена на аукцион
В случае успешной продажи это станет рекордом
Getty Images/Global Images Ukraine
Футболка и шорты Роджера Федерера, в которых он играл в финале Открытого чемпионата Австралии в 2018 году, выставлены на аукцион, пишет Associated Press.
По данным Prestige Memorabilia, стоимость экипировки, произведённой Nike, может составить до $ 35 тыс.
Оба предмета одежды подписаны швейцарцем, который завершил карьеру в прошлом году. В том матче Федерер победил Марина Чилича и завоевал свой 20-й и последний титул на ТБШ в одиночном разряде.
В августе 2022 года рекордная бейсбольная карточка с Микки Мэнтлом была продана за $ 12,6 млн.
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