Энди Маррей пробился во второй круг турнира в Чжухае

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай).

В стартовом матче Маррей (7) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 652-ю ракетку мира, представителя Китая Е Цун Мо (WC).

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 42 минуты. Маррей 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Цуна один эйс, три двойные ошибки и пять упущенных брейк-пойнтов.