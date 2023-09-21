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Энди Маррей пробился во второй круг турнира в Чжухае

Теннис
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Британец одержал уверенную победу

Энди Маррей пробился во второй круг турнира в Чжухае

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай).

В стартовом матче Маррей (7) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 652-ю ракетку мира, представителя Китая Е Цун Мо (WC).

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 42 минуты. Маррей 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Цуна один эйс, три двойные ошибки и пять упущенных брейк-пойнтов.

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В статье: Энди Маррей
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