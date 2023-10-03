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На фронте погиб украинский судья ITF Сергей Удовкин

Теннис
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У него остались жена, дочь и сын

На фронте погиб украинский судья ITF Сергей Удовкин

Новина українською

Федерация тенниса Украины (ФТУ) сообщила о гибели бывшего судьи Международной федерации тенниса (ITF) Сергея Удовкина.

Сергей Удовкин родился в 1982 году в Азербайджане. Из-за войны в Нагорном Карабахе вместе с семьей переехал в Донецк, где позже увлекся теннисом и стал профессиональным судьей. Также занимал должность исполнительного директора организации ФТУ в Донецкой области.

На защиту Украины стал еще в 2014-мгоду, отказавшись от статуса судьи ITF с "Белым значком".

Погиб Сергей Удовкин 25 сентября. У него остались жена, дочь и сын.

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В статье: теннис война с россией
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