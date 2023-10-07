Швентек разгромила Гауфф и вышла в финал турнира в Пекине

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Швентек вышла в финал турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

В матче 1/2 финала она победила представительницу США Корри Гауфф (WTA №3). Счет встречи 2-0 (6-2; 6-3) в пользу польки, в активе которой 1 подача на вылет, 6 подряд выигранных очков, 4 из 8 реализованных брейков, 87% очков выигранных на первой подаче, 60% очков выигранных второй подачи и 1 двойная ошибка.

Этот финал станет 20-м в карьере Иги (15 побед) и 7-м в текущем сезоне (3 победы). В решающем матче турнира Швентек сыграет против победительницы матча Рыбакина/Самсонова.