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Швентек разгромила Гауфф и вышла в финал турнира в Пекине

Теннис
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На одном дыхании

Швентек разгромила Гауфф и вышла в финал турнира в Пекине

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Швентек вышла в финал турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

В матче 1/2 финала она победила представительницу США Корри Гауфф (WTA №3). Счет встречи 2-0 (6-2; 6-3) в пользу польки, в активе которой 1 подача на вылет, 6 подряд выигранных очков, 4 из 8 реализованных брейков, 87% очков выигранных на первой подаче, 60% очков выигранных второй подачи и 1 двойная ошибка.

Этот финал станет 20-м в карьере Иги (15 побед) и 7-м в текущем сезоне (3 победы). В решающем матче турнира Швентек сыграет против победительницы матча Рыбакина/Самсонова.

Напомним, что ранее определились все участницы Итогового турнира 2023.

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В статье: Кори Гауфф Ига Швёнтек
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