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Марченко вышел в четвертьфинал челленджера в Гамбурге
Илья Марченко победил соперника из Турции
фото - btu.org.ua
Украинский теннисист Илья Марченко вышел в четвертьфинал челленджера в Гамбурге.
Во втором раунде украинец в трех сетах обыграл Алтуга Челикбилека из Турции.
Для Ильи Марченко это будет второй четвертьфинал за 2 недели. Там он сыграет против второго сеяного Адама Уолтона из Австралии.
Гамбург. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Алтуг Челикбилек (Турция) 6:4, 3:6, 7:6
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