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Марченко вышел в четвертьфинал челленджера в Гамбурге

Теннис
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Илья Марченко победил соперника из Турции

Марченко вышел в четвертьфинал челленджера в Гамбурге

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в четвертьфинал челленджера в Гамбурге.

Во втором раунде украинец в трех сетах обыграл Алтуга Челикбилека из Турции.

Для Ильи Марченко это будет второй четвертьфинал за 2 недели. Там он сыграет против второго сеяного Адама Уолтона из Австралии.

Гамбург. Второй круг

Илья Марченко (Украина) – Алтуг Челикбилек (Турция) 6:4, 3:6, 7:6

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В статье: теннис Илья Марченко
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