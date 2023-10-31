Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кори Гауфф прекратила сотрудничество с тренером
Так решил сам тренер
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф объявила о расставании с тренером Пере Рибой.
"К сожалению, это было не моё решение, но мы были вынуждены прекратить сотрудничество. Мне было очень комфортно с ним, и я желаю ему всего наилучшего в будущем. Если бы это зависело от меня, я бы с удовольствием оставила его в своей команде. Но случается всякое, жизнь продолжается. Иногда люди считают, что есть какие-то серьёзные причины. Но на самом деле некоторые вещи просто не срабатывают. Вот и всё. Я по-прежнему считаю его отличным тренером. Он внёс неоценимый вклад в усовершенствование моей игры. Я уверена, что он добьётся успеха на следующем этапе карьеры", ‒ приводит слова Гауфф Cancun Press.
Напомним, их сотрудничество началось на турнире в Истбурне в июне этого года.
Популярное сейчас
- Вацко: Михайличенко стал жертвой противостояния новой власти клуба со старой
- Мбаппе обратился к Месси после победы аргентинца в голосовании за Золотой мяч
- Бизимана: Я поражен смелостью украинцев, вами восхищается весь мир
- Украинка Снигур стала чемпионкой турнира ITF 60 в Глазго
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Одноклубник Зинченко пропустил матч Арсенала из-за мышечной травмы. Фанаты уверены, что знают причину травмы. ВИДЕО