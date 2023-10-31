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Стали известны подробности обмена Хардена в Клипперс

Теннис
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Команда отдаст 4 своих игрока

Стали известны подробности обмена Хардена в Клипперс

Фото: MARCA

Новина українською

"Филадельфия Сиксерс" расстанется с 36-летним защитником Дэнни Грином. Об этом в социальных сетях написал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

По его сведениям, "Филадельфии" нужно место в составе, чтобы завершить сделку с "Лос-Анджелес Клипперс" по обмену разыгрывающего Джеймса Хардена.

Напомним, недавно стало известно, что "Сиксерс" в результате обмена получат Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина, несколько драфтов, а также обмен пиками.

В прошедшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

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В статье: Джеймс Харден
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