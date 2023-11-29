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АТР опубликовала список претендентов на ежегодные премии

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Удивительно, но среди номинантов нет Джоковича

АТР опубликовала список претендентов на ежегодные премии

Новина українською

Пресс-служба ATP опубликовала списки претендентов на ежегодные премии (ATP Awards 2023) по итогам сезона.

Прогресс года: Маттео Арнальди (Италия), Кристофер Юбэнкс (США), Бен Шелтон (США), Янник Синнер (Италия).

Новичок года: Флавио Коболли (Италия), Артюр Фис (Франция), Алекс Михельсен (США), Доминик Штефан Штрикер (Германия), Люка Ван Аш (Франция).

Возвращение года: Доминик Кёпфер (Германия), Гаэль Монфис (Франция), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Александр Зверев (Германия).

Тренер года: Хуан-Карлос Ферреро (тренер Карлоса Алькараса), Крэйг Бойнтон (тренер Хуберта Хуркача), Горан Иванишевич (тренер Новака Джокович), Брайан Шелтон (тренер и отец Бена Шелтона), Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци (тренеры Янника Синнера).

Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру: Карлос Алькарас (Испания), Григор Димитров (Болгария), Хуберт Хуркач (Польша), Янник Синнер (Италия).

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