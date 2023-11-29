Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР опубликовала список претендентов на ежегодные премии
Удивительно, но среди номинантов нет Джоковича
Пресс-служба ATP опубликовала списки претендентов на ежегодные премии (ATP Awards 2023) по итогам сезона.
Прогресс года: Маттео Арнальди (Италия), Кристофер Юбэнкс (США), Бен Шелтон (США), Янник Синнер (Италия).
Новичок года: Флавио Коболли (Италия), Артюр Фис (Франция), Алекс Михельсен (США), Доминик Штефан Штрикер (Германия), Люка Ван Аш (Франция).
Возвращение года: Доминик Кёпфер (Германия), Гаэль Монфис (Франция), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Александр Зверев (Германия).
Тренер года: Хуан-Карлос Ферреро (тренер Карлоса Алькараса), Крэйг Бойнтон (тренер Хуберта Хуркача), Горан Иванишевич (тренер Новака Джокович), Брайан Шелтон (тренер и отец Бена Шелтона), Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци (тренеры Янника Синнера).
Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру: Карлос Алькарас (Испания), Григор Димитров (Болгария), Хуберт Хуркач (Польша), Янник Синнер (Италия).
Популярное сейчас
- УЕФА отстранил арбитра ВАР, который рекомендовал назначить пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
- Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
- Наставник Антверпена раскритиковал судейство в матче с Шахтером
- Италия впервые с 1998 года вышла в финал Кубка Дэвиса, Джокович и команда прекратили борьбу
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО