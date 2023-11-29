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Карлос Алькарас: Я не собираюсь копировать стиль Джоковича, Надаля или Федерера

Теннис

Испанец многое унаследовал от легенд тенниса

Карлос Алькарас: Я не собираюсь копировать стиль Джоковича, Надаля или Федерера

Фото: Getty Images

Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о том, что его сравнивают с Новаком Джоковичем, Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

"Сам за себя я понимаю, что являюсь Карлосом Алькарасом. Я не собираюсь копировать стиль кого-то из "Большой тройки". Конечно, когда кто-то говорит, что во мне есть что-то от них, трёх лучших игроков нашего спорта. Мне это льстит, но внутри себя я считаю, что не являюсь комбинацией какого-либо игрока. Я хочу ощущать себя Карлосом Алькарасом на 100%.

Джокович, Надаль и Федерер – три великих игрока, которые оказали влияние на меня и практически на всех игроков тура. Я рос, наблюдая за тем, как они играют в финалах турниров "Большого шлема". Всегда представлял себя на их месте. Я много работал, у меня была чёткая цель, которую я преследовал. У меня была возможность сразиться с Джоковичем и Надалем, но не с Федерером, мне бы это понравилось", — приводит слова Алькараса Punto de Break со ссылкой на TV Azteca.

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Карлос Алькарас
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