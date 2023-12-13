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Назван обладатель премии ATP в номинации Возвращение года

Теннис

Им стал немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф

Назван обладатель премии ATP в номинации Возвращение года

Фото: atptour.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

33-летний немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф стал победителем ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации "Возвращение года".

Со Штруффом за это звание боролись такие теннисисты, как Гаэль Монфис (Франция), Александр Зверев (Германия) и Доминик Кёпфер (Германия).

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