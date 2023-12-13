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Назван обладатель премии ATP в номинации Возвращение года
Им стал немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф
Фото: atptour.com
33-летний немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф стал победителем ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации "Возвращение года".
Со Штруффом за это звание боролись такие теннисисты, как Гаэль Монфис (Франция), Александр Зверев (Германия) и Доминик Кёпфер (Германия).
From overcoming injury to catapulting from No. 167 in the Pepperstone ATP Rankings to a career-high No. 21, @Struffitennis is your 2023 Comeback Player of the Year ???? #ATPAwards— ATP Tour (@atptour) December 13, 2023
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