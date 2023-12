Назван обладатель премии ATP в номинации Возвращение года

33-летний немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф стал победителем ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации "Возвращение года".

Со Штруффом за это звание боролись такие теннисисты, как Гаэль Монфис (Франция), Александр Зверев (Германия) и Доминик Кёпфер (Германия).

From overcoming injury to catapulting from No. 167 in the Pepperstone ATP Rankings to a career-high No. 21, @Struffitennis is your 2023 Comeback Player of the Year ???? #ATPAwards



Read more ????