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Кирьос: Я играл четыре часа, а Свитолина около 40 минут, и нам обоим заплатили одинаково

Теннис

По мнению теннисистка это несправедливо

Кирьос: Я играл четыре часа, а Свитолина около 40 минут, и нам обоим заплатили одинаково

Новина українською

28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о призовых у женщин и мужчин на турнирах серии Grand Slam. .

"Я играл четыре часа на Открытом чемпионате Австралии, а Свитолина играла около 40 минут, и нам обоим заплатили одинаково", – заявил Кирьос.

Напомним, Ник Кирьос пропустил почти весь 2023 год из-за травм колена и запястья.

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Источник:
theathletic.com
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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