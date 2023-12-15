Кирьос: Я играл четыре часа, а Свитолина около 40 минут, и нам обоим заплатили одинаково

28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о призовых у женщин и мужчин на турнирах серии Grand Slam. .

"Я играл четыре часа на Открытом чемпионате Австралии, а Свитолина играла около 40 минут, и нам обоим заплатили одинаково", – заявил Кирьос.

Напомним, Ник Кирьос пропустил почти весь 2023 год из-за травм колена и запястья.