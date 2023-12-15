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Кирьос: Я играл четыре часа, а Свитолина около 40 минут, и нам обоим заплатили одинаково
По мнению теннисистка это несправедливо
28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о призовых у женщин и мужчин на турнирах серии Grand Slam. .
"Я играл четыре часа на Открытом чемпионате Австралии, а Свитолина играла около 40 минут, и нам обоим заплатили одинаково", – заявил Кирьос.
Напомним, Ник Кирьос пропустил почти весь 2023 год из-за травм колена и запястья.
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Источник:theathletic.com
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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