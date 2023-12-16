Чемпионка US Open 2019 пропустит Australian Open 2024 из-за травмы

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (WTA №96) пропустит розыгрыш Открытого чемпионата Австралии 2024.

"Сейчас я до сих пор занимаюсь травмой спины. С каждым днем мне становится все лучше. Я делаю все, что в моих силах, чтобы поскорее прийти в форму, но, к сожалению, такие вещи требуют определенного времени. Пока я не готова к тренировкам на корте" – сказала спортсменка.

Напомним, что свой крайний поединок Андрееску провела летом в Монреале, после чего объявила о досрочном завершении сезона 2023. Канадка планирует вернуться на корт весной 2024 года, на розыгрыше американского Индиан-Уэллс.