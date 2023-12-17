Халеп заговорила о возможном завершении карьеры

Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп рассказала, что завершит карьеру в случае негативного решения апелляции по ее отстранению на 4 года из-за употребления допинга. Слова спортсменки цитирует Eurosport:

"Я посвятила свою жизнь теннису и спорту и не знаю, что делать, если меня все же отстранят на четыре года. Это будет крушением. Не знаю, как я с этим справлюсь.

Наверное это будет концом моей карьеры. А поскольку это может привести к тому, в чем я не виновата, это будет еще большей катастрофой" – сказала она.