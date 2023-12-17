  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Халеп заговорила о возможном завершении карьеры
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Халеп заговорила о возможном завершении карьеры

Теннис
Обновлено

Действительно катастрофа для румынки

Халеп заговорила о возможном завершении карьеры

Фото: Noticias del Tenis

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп рассказала, что завершит карьеру в случае негативного решения апелляции по ее отстранению на 4 года из-за употребления допинга. Слова спортсменки цитирует Eurosport:

"Я посвятила свою жизнь теннису и спорту и не знаю, что делать, если меня все же отстранят на четыре года. Это будет крушением. Не знаю, как я с этим справлюсь.

Наверное это будет концом моей карьеры. А поскольку это может привести к тому, в чем я не виновата, это будет еще большей катастрофой" – сказала она.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала об общении с Зеленским.

По теме
yellow-arrow
Костюк о решении сыграть против россиянки: Предложили хорошие условия, помогу ВСУ
yellow-arrow
Чемпионка US Open 2019 пропустит Australian Open 2024 из-за травмы
yellow-arrow
Свитолина о Зеленском: Всегда шутит и очень профессиональный
Симона Халеп
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости