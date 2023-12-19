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Симона Халеп: Мечтаю выступить на Олимпиаде в Париже

Теннис

Румынская теннисистка надеется, что её апелляцию удовлетворят

Симона Халеп: Мечтаю выступить на Олимпиаде в Париже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, что рассчитывает принять участие в теннисном турнире на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в случае удовлетворения её апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Это моя мечта! Я знаю, что больших шансов на это нет, но я мечтаю об этом, потому что Париж – город моей мечты. Я выиграла здесь "Ролан Гаррос", когда была юниором, так что всё началось очень рано, и будет здорово вернуться на корт, несмотря ни на что. Но я просто хочу быть на корте. Я принадлежу этому месту и чувствую, что хочу сделать это снова", — цитирует Халеп Tennis Infinity.

Напомним, румынская теннисистка была дисквалифицирована на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.

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Симона Халеп
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