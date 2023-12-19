Илья Марченко и Виталий Сачко сыграют в квалификации Australian Open-2024

В сезоне 2024 года два украинца — Виталий Сачко (№170 АТР) и Илья Марченко (№220 АТР) сыграют в квалификации в основную сетку Australian Open.

Виталий Сачко во второй раз будет выступать в Мельбурне. Илья Марченко в 11-й раз сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Его лучший результат — второй круг основной сетки в 2010, 2011 годах.

Также в списке квалификации на данный момент находятся три игрока топ-100: Доминик Тим (№98), Есуке Ватануки (№99) и Квентин Алис (№100).