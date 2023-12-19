  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Илья Марченко и Виталий Сачко сыграют в квалификации Australian Open-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Илья Марченко и Виталий Сачко сыграют в квалификации Australian Open-2024

Теннис

Украинцы посоревнуются за выход в основу

Илья Марченко и Виталий Сачко сыграют в квалификации Australian Open-2024

Новина українською

В сезоне 2024 года два украинца — Виталий Сачко (№170 АТР) и Илья Марченко (№220 АТР) сыграют в квалификации в основную сетку Australian Open.

Виталий Сачко во второй раз будет выступать в Мельбурне. Илья Марченко в 11-й раз сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Его лучший результат — второй круг основной сетки в 2010, 2011 годах.

Также в списке квалификации на данный момент находятся три игрока топ-100: Доминик Тим (№98), Есуке Ватануки (№99) и Квентин Алис (№100).

По теме
yellow-arrow
Гаэль Монфис получил приглашение на турнир ATP-250 в Окленде
yellow-arrow
Тренер Надаля рассказал о восстановлении Рафы после травмы
yellow-arrow
Симона Халеп: Мечтаю выступить на Олимпиаде в Париже
Илья Марченко Виталий Сачко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости