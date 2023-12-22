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Маркета Вондроушова признана лучшей спортсменкой года в Чехии
Теннисистка не впервые получила эту награду
Чемпионка Уимблдона-2023, седьмая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова впервые в карьере признана лучшим спортсменом года в Чехии по версии спортивных журналистов, сообщает Radio Prague.
24-летняя теннисистка опередила в голосовании игроков в пляжный волейбол Ондржея Перушича и Давида Швейнера, которые расположились на втором месте. Третьим по итогам голосования стал хоккеист Давид Пастрняк.
Результаты голосования были объявлены накануне в отеле Hilton в Праге (Чехия). Из-за трагедии в Карловом университете торжественная церемония была отменена.
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