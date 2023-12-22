  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маркета Вондроушова признана лучшей спортсменкой года в Чехии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркета Вондроушова признана лучшей спортсменкой года в Чехии

Теннис

Теннисистка не впервые получила эту награду

Маркета Вондроушова признана лучшей спортсменкой года в Чехии

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка Уимблдона-2023, седьмая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова впервые в карьере признана лучшим спортсменом года в Чехии по версии спортивных журналистов, сообщает Radio Prague.

24-летняя теннисистка опередила в голосовании игроков в пляжный волейбол Ондржея Перушича и Давида Швейнера, которые расположились на втором месте. Третьим по итогам голосования стал хоккеист Давид Пастрняк.

Результаты голосования были объявлены накануне в отеле Hilton в Праге (Чехия). Из-за трагедии в Карловом университете торжественная церемония была отменена.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас провел совместную тренировку с Янником Синнером
yellow-arrow
Ига Швёнтек: Надаль является для меня источником вдохновения
yellow-arrow
Швёнтек: Можно подумать, что в детстве я могла не спать ночами, но нет
Маркета Вондрушова Маркета Вондроушова
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости