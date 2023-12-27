Циципас: Не получилось подготовиться к предстоящему сезону так, как мне бы того хотелось

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как проходит его предсезонная подготовка.

"Не получилось подготовиться так, как мне бы того хотелось: я тренировался не всё запланированное время. Тем не менее я пообщался с семьёй и несколько недель старался решить все эти физические проблемы. На мой взгляд, это дало результаты: я много дней посвятил реабилитации и полному выздоровлению", — приводит слова Циципаса The National News.﻿

Напомним, что по итогам сезона Стефанос занял 6 место в рейтинге АТР.