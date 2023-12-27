Джокович: Надеюсь, что смогу играть до 40 лет, а может быть, и дольше

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что вдохновляется примером семикратного чемпиона по американскому футболу легенды НФЛ Тома Брэди.

"Том Брэди – отличный пример чемпиона и человека, который сделал долгую и яркую карьеру. Он посвятил много часов заботе о себе, восстановлению, постарался, чтобы ни один аспект тела и разума не остался без внимания. И при этом вся его карьера была успешной.

Мы знакомы лично, я многому у него научился и надеюсь, что смогу играть до 40 лет, а может быть, и дольше – посмотрим.

Сейчас я прекрасно чувствую себя в своём теле и показываю очень высокий уровень тенниса. 2023-й был одним из лучших сезонов в моей жизни, и зачем заканчивать, если ты по-прежнему отлично играешь? Так что я продолжу и буду просто играть год за годом, а там посмотрим, насколько далеко я зайду", — приводит слова Джоковича Reuters.