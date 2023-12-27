Карлос Алькарас обыграл Джоковича на турнире в Эр-Рияде

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над 24-кратным победителем ТБШ, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в рамках выставочного матча в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Эр-Рияд. 27 декабря

Карлос Алькарас — Новак Джокович 4:6, 6:4, 6:4

Стоит отметить, что первая партия матча завершилась из-за двух двойных ошибок Алькараса, а второй сет испанец выиграл за счёт двух эйсов.

В марте 2024 года юный Алькарас проведёт выставочный матч с ещё одной легендой ATP, 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" соотечественником Рафаэлем Надалем.