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Карлос Алькарас обыграл Джоковича на турнире в Эр-Рияде
Испанский теннисист разобрался с сербом в трех сетах
Фото: HBvL
Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над 24-кратным победителем ТБШ, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в рамках выставочного матча в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Эр-Рияд. 27 декабря
Карлос Алькарас — Новак Джокович 4:6, 6:4, 6:4
Стоит отметить, что первая партия матча завершилась из-за двух двойных ошибок Алькараса, а второй сет испанец выиграл за счёт двух эйсов.
В марте 2024 года юный Алькарас проведёт выставочный матч с ещё одной легендой ATP, 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" соотечественником Рафаэлем Надалем.
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