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Джокович: Надеюсь, и Карлос, и я проведём отличные матчи с Рафой в 2024 году

Теннис

Серб не зацикливался на поражении

Джокович: Надеюсь, и Карлос, и я проведём отличные матчи с Рафой в 2024 году

Фото: twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после поражения от двукратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в выставочном матче в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) упомянул в своей речи испанца Рафаэля Надаля.

"Надеюсь, и Карлос (Алькарас), и я проведём отличные матчи с Рафой (Надалем) в 2024 году. Это было бы прекрасно для спорта", — сказал Джокович в интервью на корте.

Напомним, 37-летний Надаль практически полностью пропустил прошлый сезон

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