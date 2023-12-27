Джокович: Надеюсь, и Карлос, и я проведём отличные матчи с Рафой в 2024 году

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после поражения от двукратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в выставочном матче в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) упомянул в своей речи испанца Рафаэля Надаля.

"Надеюсь, и Карлос (Алькарас), и я проведём отличные матчи с Рафой (Надалем) в 2024 году. Это было бы прекрасно для спорта", — сказал Джокович в интервью на корте.

Напомним, 37-летний Надаль практически полностью пропустил прошлый сезон