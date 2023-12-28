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Восьмая ракетка мира пропустит Australian Open-2024

Теннис

Теннисистка получила травму

Восьмая ракетка мира пропустит Australian Open-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова сообщила, что пропустит Открытый чемпионат Австралии – 2024 из-за травмы.

"Привет, друзья. Я не очень люблю делиться такими новостями, особенно в начале нового сезона, но, к сожалению, во время подготовки вернулись боли в запястье.

Поэтому я вынуждена отложить начало сезона. Сначала мне нужно полностью вылечить запястье. Это разочаровывает, но я должна сохранять позитивный настрой, чтобы восстановиться и успешно подготовиться к оставшейся части сезона.

Австралия, увидимся в 2025 году", – написала Мухова на своей странице в соцсетях.

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Каролина Мухова
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