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Надаль: Не думаю, что буду играть в течение долгого времени

Теннис

Испанец играет на турнире в Брисбене

Надаль: Не думаю, что буду играть в течение долгого времени

Фото: Tennis365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, вернувшийся в теннис после перерыва, связанного с травмой, встретился с болельщиками в Брисбене (Австралия), где примет участие в турнире категории ATP-250, и ответил на их вопросы, связанные с его самочувствием, возвращением и дальнейшей карьерой.

"Последний месяц я тренировался с хорошей интенсивностью. Я не говорю, что есть что-то невозможное, но просто быть здесь — это уже победа. Я не тот игрок, который пытается предсказать, какие события могут произойти в краткосрочной перспективе, а сделать это в среднесрочной перспективе ещё сложнее. Я также не ставлю перед собой долгосрочных целей, потому что не вижу себя играющим в течение долгого времени. Я хочу попытаться дать себе возможность быть более конкурентоспособным по ходу сезона", — цитирует Надаля Marca со ссылкой на пресс-службу Brisbane International.

Напомним, испанский теннисист планирует выступить в Брисбене как в одиночном разряде, так и в дуэте с Марком Лопесом.

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