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Наоми Осака одержала победу в первом матче после 15-месячного перерыва
Японская теннисистка потихоньку набирает форму
фото - flashscore.com.ua
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака одержала победу в стартовом матче после возвращения в тур после 15-месячной паузы.
Напомним, Осака уходила в декретный отпуск.
В первом раунде турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) Наоми обыграла 84-ю ракетку мира немку Тамару Корпач.
WTA-500. Брисбен
Наоми Осака — Тамара Корпач 6:3, 7:6 (11:9)
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 50 минут. Осака пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Корпач один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Осаки в Брисбене станет бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова (16).
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