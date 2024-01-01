Наоми Осака одержала победу в первом матче после 15-месячного перерыва

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака одержала победу в стартовом матче после возвращения в тур после 15-месячной паузы.

Напомним, Осака уходила в декретный отпуск.

В первом раунде турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) Наоми обыграла 84-ю ракетку мира немку Тамару Корпач.

WTA-500. Брисбен

Наоми Осака — Тамара Корпач 6:3, 7:6 (11:9)

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 50 минут. Осака пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Корпач один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Осаки в Брисбене станет бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова (16).