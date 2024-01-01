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Илья Марченко уступил на старте соревнований в Нумеа

Теннис

Украинец упустил преимущество на старте матча

Илья Марченко уступил на старте соревнований в Нумеа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко покидает "челленджер" в Новой Каледонии. В матче первого круга он не смог обыграть представителя Франции Ришара Гаске.

Нумеа, Новая Каледония. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Ришар Гаске (Франция) 6:7(5), 2:6

Матч продлился 1 час и 42 минуты. Украинский теннисист неплохо стартовал и сумел выйти вперед, ведя в счёте 3:1, а на тай-брейке уступил не реализовав сетболы.

В следующем круге соревнования Гаске сыграет с победителем пары Кузманов — Мпечи Перрикар.

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