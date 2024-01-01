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Илья Марченко уступил на старте соревнований в Нумеа
Украинец упустил преимущество на старте матча
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Илья Марченко покидает "челленджер" в Новой Каледонии. В матче первого круга он не смог обыграть представителя Франции Ришара Гаске.
Нумеа, Новая Каледония. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Ришар Гаске (Франция) 6:7(5), 2:6
Матч продлился 1 час и 42 минуты. Украинский теннисист неплохо стартовал и сумел выйти вперед, ведя в счёте 3:1, а на тай-брейке уступил не реализовав сетболы.
В следующем круге соревнования Гаске сыграет с победителем пары Кузманов — Мпечи Перрикар.
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