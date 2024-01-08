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Эмма Радукану выступит на турнире WTA-500 в Абу-Даби
Он состоится в феврале
Фото: WTA Tennis
Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану подтвердила своё участие в турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Помимо Радукану, на соревнования, которые пройдут с 5 по 11 февраля, уже заявлены тунисская спортсменка Онс Жабер и теннисистка из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя.
"Я с нетерпением жду возможности принять участие в этом турнире с сильными соперницами. Первый розыгрыш турнира имел большой успех, и я уверена, что в этом году соревнования будут не менее захватывающими", — приводит слова Радукану The National News.
Напомним, действующей победительницей турнира в Абу-Даби является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич
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