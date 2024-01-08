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Циципас: Мне 25 лет, так что у меня ещё много времени
Грек ждет своего шанса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос о том, верит ли он, что сможет выигрывать большие титулы.
"Да, конечно. Я жду своего шанса. Мне 25 лет, так что у меня ещё много времени. Но я уже не тот ребёнок, который охотился за громкими победами, не боясь ничего потерять.
Сейчас на районе есть ребята помоложе, которые хотят похвастаться новыми машинами, а мне, как и Новаку, нужно доказать всем, что я всё ещё здесь, что это ещё далеко не конец. Я по-прежнему считаю, что моя старая машина всё ещё выглядит очень круто. Это винтаж", – приводит слова Циципаса The Guardian.
Напомним, в 2023 году Циципас дошел до финала Australian Open, где уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
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