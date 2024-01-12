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Каролин Возняцки: Думаю, сложно сравнивать старый топ-10 и новый

Теннис

Теннисистка сравнила рейтинги

Каролин Возняцки: Думаю, сложно сравнивать старый топ-10 и новый

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-первая ракетка мира, 33-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки сравнила старый топ-10 и нынешнюю десятку рейтинга.

– Когда вы последний раз приезжали в Мельбурн четыре года назад, топ-10 был совершенно другим. Вы следили за теннисом, когда у вас возникало свободное время? И что думаете о нынешней десятке после возвращения?

Если честно, в период пандемии я не особо следила за теннисом. Мне просто нравилось заниматься своими делами.

Потом я начала комментировать матчи. Мне показалось, что это очень весело. Я могла наблюдать практически за всеми игроками, с которыми раньше не встречалась и которых не видела. Да, я много следила.

Думаю, сложно сравнивать старый топ-10 и новый. Очевидно, что некоторые игроки, которые сейчас выступают на высоком уровне, играли и тогда, когда существовала старая десятка.

Я считаю, что нельзя никого сравнивать с Сереной. Не думаю, что кто-то мог бы ее обыграть, когда она показывала свой лучший теннис. Я это говорю, исходя из того, что сыграла почти со всеми в туре.

При этом я считаю, что сейчас у нас очень сильные игроки, которые выступают на очень высоком уровне. Думаю, теннис двигается в правильном направлении. Стало гораздо больше игроков, демонстрирующих высокий уровень. И это происходит довольно давно.

Опять же, трудно сравнивать яблоки с грушами. Старый топ-10 показывал лучший теннис за всю историю – если не всего, то, по крайней мере, женского тура. С ним трудно сравнивать", — сказала Возняцки на пресс-конференции.

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Каролин Возняцки
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