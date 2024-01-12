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Радукану: Я перенесла три операции подряд — два разных запястья и лодыжка

Теннис

Британская теннисистка высказалась о восстановлении

Радукану: Я перенесла три операции подряд — два разных запястья и лодыжка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская теннисистка Эмма Радукану, чемпионка US Open — 2021, рассказала о том, как проходило её восстановление после трёх операций.

"Я перенесла три операции подряд — два разных запястья и лодыжка. Их провели с минимальным разрывом по времени, чтобы я могла как можно скорее вернуться в строй. Каждый раз я проводила по две недели без движения, мне приходилось перемещаться на электрической коляске. Я даже не могла печатать сообщения.

Это позволило мне иначе взглянуть на вещи. Когда ты не можешь перемещаться — например, сходить на кухню за чем-то вкусным, то начинаешь скучать по возможности это сделать. Это не получится осознать, пока не пройдёшь через всё это самостоятельно, и неважно, как часто другие спортсмены говорят что-то вроде: «Будь благодарен за своё здоровье, цени его». Конечно, здорово это слышать, это хорошая мысль, но всё воспринимается иначе, когда ты сталкиваешься с этим сам", — сказала Радукану на пресс-конференции перед стартом Australian Open.

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Эмма Радукану
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