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Алькарас о Надале: Он всегда будет моим кумиром и образцом для подражания

Теннис
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Великий теннисист

Алькарас о Надале: Он всегда будет моим кумиром и образцом для подражания

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, рассказал о своих отношениях с легендарным Рафаэлем Надалем и назвал того своим кумиром.

"Я все еще нервничаю, когда разговариваю с Рафой Надалем. Думаю, так будет всегда, избежать этого невозможно. Он всегда будет моим кумиром и образцом для подражания" – сказал Карлито.

Напомним, что перед стартом Australian Open 2024 Надаль объявил, что не сыграет на турнире Grand Slam из-за травмы. После почти годовой паузы испанец так и не смог полноценно восстановиться.

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