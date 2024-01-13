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Алькарас о Надале: Он всегда будет моим кумиром и образцом для подражания
Великий теннисист
Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, рассказал о своих отношениях с легендарным Рафаэлем Надалем и назвал того своим кумиром.
"Я все еще нервничаю, когда разговариваю с Рафой Надалем. Думаю, так будет всегда, избежать этого невозможно. Он всегда будет моим кумиром и образцом для подражания" – сказал Карлито.
Напомним, что перед стартом Australian Open 2024 Надаль объявил, что не сыграет на турнире Grand Slam из-за травмы. После почти годовой паузы испанец так и не смог полноценно восстановиться.
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