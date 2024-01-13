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Две украинки сыграют в первый день Australian Open 2024

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Старт – уже этой ночью

Две украинки сыграют в первый день Australian Open 2024

Фото: beIN SPORTS

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

14 января стартует розыгрыш Открытого чемпионата Австралии 2024. Уже в первый день соревнований украинским болельщикам будет за кого держать кулаки.

Так, в 02:00 по киевскому времени в бой вступит Леся Цуренко (WTA №32). Ее первой соперницей станет представительница Италии Лучия Бронцетти (WTA №56).

Приблизительно в 04:00 стартует поединок с участием еще одной украинки Дарьи Снигур (WTA №136). Наша спортсменка за выход во второй круг соревнований сразится с американкой Алишей Паркс (WTA №82).

Отметим, что в этом году украинки установили новый национальный рекорд по представительству на Australian Open – сразу 7 наших теннисисток сыграют в основной сетке соревнований.

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