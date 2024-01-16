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Эмма Радукану с победы стартовала на Australian Open-2024
Британская теннисистка пропустила достаточно долгое время из-за травмы
Фото: WTA Tennis
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024, британская теннисистка Эмма Радукану одержала победу над Шелби Роджерс из США.
Australian Open-2024. Первый круг
Эмма Радукану — Шелби Роджерс 6:3, 6:2
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Радукану четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Роджерс два эйса и две двойные ошибки.
В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Радукану сыграет с представительницей Китая Ван Яфань.
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