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Радукану: Если честно, я уже не верила, что смогу играть без боли в запястьях

Теннис

Теннисистка одержала победу после восстановления от травмы

Радукану: Если честно, я уже не верила, что смогу играть без боли в запястьях

Фото: Forbes

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что рада вернуться на корт после операций на кистях обеих рук и голеностопе.

"Как запястья? Замечательно, запястья не болят. Думаю ли я о них во время игры? Нет, если честно, я уже не верила, что этот момент когда-нибудь наступит. Да, играть без боли – это просто потрясающе.

Я так долго мучилась. Было трудно, потому что я не могла тренироваться. А тренируясь всего по часу в день, было нереально конкурировать с лучшими в мире, особенно если до этого я и вовсе не выступала две недели, пытаясь справиться с болью.

Ты играешь, но даже не можешь сказать себе, мол эта упорная работа окупится с лихвой, потому что я попросту не работала. Я пыталась продержаться до окончания Уимблдона, но просто не смогла. К каждому матчу я хотела подходить в лучшей форме. Поэтому решила сделать операцию.

Мне кажется, перерыв меня только раззадорил. Я просто счастлива, что снова здорова и могу играть без боли", — приводит слова Радукану пресс-служба турнира.

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