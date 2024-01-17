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Наоми Осака: Я глубоко разочарована своим результатом на Australian Open-2024

Теннис

Японская теннисистка высказалась о вылете из турнира

Наоми Осака: Я глубоко разочарована своим результатом на Australian Open-2024

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака поделилась мыслями о раннем вылете с Australian Open — 2024.

"Пишу это по дороге домой. Я должна сказать, что я очень благодарна. Помню, в прошлом году я мечтала, чтобы у меня была возможность снова сыграть на арене Рода Лэйвера. В этом году это произошло, так что как минимум одна мечта уже сбылась.

Однако сейчас я глубоко разочарована своим результатом, ведь стандарты, которые я для себя установила, невероятно высоки. Я напоминаю себе о том, что ещё шесть месяцев назад я была беременна, и просто не могу ждать, что результаты сразу пойдут. Однако это не слишком помогает успокоиться.

Понимание важности времени – тот навык, который я получила после рождения Шай. То, что волновало меня раньше, перестало напрягать сейчас – у меня просто нет на это времени. Я испытываю противоречивые чувства, с одной стороны грустно уезжать из Мельбурна так рано, но я также рада, что скоро увижу Шай", — написала Осака на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне Осака уступила 19-й ракетке мира французской теннисистке Каролин Гарсии.

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