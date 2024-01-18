Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмма Радукану уступила Ван Яфань во втором круге Australian Open
Британская теннисистка недавно восстановилась от травмы
Фото: Forbes
В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану потерпела поражение от китайской спортсменки Ван Яфань.
Australian Open-2024. WTA
Ван Яфань — Эмма Радукану 6:4, 4:6, 6:4
Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. В этой игре Яфань шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Радукану шесть эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.
В следующем круге соревнований в Мельбурне Ван Яфань встретится с соотечественницей Чжэн Циньвэнь.
Популярное сейчас
- Стало известно, с кем из игроков конфликтовал Моуриньо незадолго до увольнения
- Оккупанты атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО работали в шести областях
- Успех Жироны в Кубке, вылет Яремчука и новый проект для Русола. Главные новости за 17 января
- Поклонница Лукашенко. Известно, с кем Леся Цуренко сыграет в третьем круге Australian Open-2024
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО