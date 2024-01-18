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Эмма Радукану уступила Ван Яфань во втором круге Australian Open

Теннис

Британская теннисистка недавно восстановилась от травмы

Эмма Радукану уступила Ван Яфань во втором круге Australian Open

Фото: Forbes

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану потерпела поражение от китайской спортсменки Ван Яфань.

Australian Open-2024. WTA

Ван Яфань — Эмма Радукану 6:4, 4:6, 6:4

Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. В этой игре Яфань шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Радукану шесть эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.

В следующем круге соревнований в Мельбурне Ван Яфань встретится с соотечественницей Чжэн Циньвэнь.

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