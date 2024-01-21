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Крейчикова выбила россиянку в 1/8 финала Australian Open-2024
Осталась еще одна
фото - rolandgarros.com
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA №11) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/8 финала соревнований она одолела нейтральную Мирру Андрееву (WTA №47).
Счет матча 2-1 (4-6; 6-3; 6-2) в пользу триумфаторки встречи, в активе которой 1 подача на вылет, 32 виннера, 6 из 11 использованных брейков, 5 из 9 отыгранных брейков, 39 невынужденных и 6 двойных ошибок.
Чешка проведет четвертый четвертьфинал на турнирах Grand Slam и второй на Australian Open. В следующем раунде соревнований Барбора сыграет против второй ракетки мира, нейтральной Арины Соболенко.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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