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Сабаленко-Чжэн: Лучшие моменты финала Australian Open-2024

Теннис
Обновлено

Завершился первый Grand Slam

Сабаленко-Чжэн: Лучшие моменты финала Australian Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Нейтральная теннисистка Арина Сабаленко (WTA №2) победила в финале Открытого чемпионата Австралии. В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела китаянку Цинь Вэнь Чжэн (WTA №15).

Вашему вниманию видео-обзор лучших моментов финального матча:

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