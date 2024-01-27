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Сабаленко-Чжэн: Лучшие моменты финала Australian Open-2024
Завершился первый Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine
Нейтральная теннисистка Арина Сабаленко (WTA №2)
Вашему вниманию видео-обзор лучших моментов финального матча:
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